Israel x Hamas: Confira o balanço das vítimas estrangeiras mortas no conflito

Desde o ataque lançado em 7 de outubro pelo movimento islamista palestino Hamas contra Israel, uma onda de violência se desencadeou, resultando em mortes, sequestros e desaparecimentos. Mais de 1.400 pessoas morreram em território israelense, a maioria civis, segundo as autoridades.

O Hamas sequestrou pelo menos 240 pessoas, incluindo estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade, durante o ataque. Até agora, quatro mulheres foram libertadas, e uma militar foi solta em uma operação terrestre.

O braço armado do Hamas estima que cerca de 50 reféns na Faixa de Gaza morreram devido aos bombardeios israelenses. No entanto, esses números não foram confirmados de forma independente.

A lista de vítimas estrangeiras é extensa e inclui cidadãos de diferentes países, com destaque para França, Tailândia e EUA, que foram os mais afetados. As informações são da AFP.

Vítimas estrangeiras

França, Tailândia e EUA foram duramente atingidos, com 35 franceses mortos, 32 tailandeses falecidos e 31 americanos perderam a vida. O presidente Macron disse que nove franceses, ou cidadãos franco-israelenses, estão entre os sequestrados.

Rússia e Ucrânia também registraram perdas, com 21 ucranianos mortos e 19 russo-israelenses entre as vítimas. O Nepal registrou a morte de dez nepaleses, enquanto o Brasil perdeu um casal brasileiro-israelense e uma brasileira, com um israelense-brasileiro de 59 anos desaparecido.

O Reino Unido registrou a morte de pelo menos 12 britânicos e o desaparecimento de cinco. A Alemanha confirmou menos de dez mortes e um "pequeno número de dois dígitos" de reféns, incluindo a trágica morte de Shani Louk, uma alemã-israelense de 23 anos.

A Argentina contabiliza nove mortes e 21 desaparecidos, incluindo dois irmãos e um bebê de nove meses. O Canadá perdeu sete cidadãos, com dois ainda desaparecidos. A Romênia registrou cinco mortes e um refém, enquanto a China e as Filipinas lamentam quatro mortes cada e dois desaparecidos.

Outros países, como Áustria, Itália, Belarus, Peru, Colômbia e África do Sul, enfrentam tragédias individuais. Chile, Turquia e Espanha registraram a morte e o desaparecimento de um cidadão cada.

México tem uma mulher mexicano-israelense e um homem franco-mexicano como reféns. A Hungria relata quatro reféns húngaro-israelenses, dois deles menores. A Holanda confirma um jovem de 18 anos sequestrado no kibutz de Beeri, enquanto o Uruguai menciona uma cidadã uruguaio-israelense de 29 anos sequestrada no kibutz de Nir Oz.

Paraguai (dois) e Tanzânia (dois) também têm cidadãos desaparecidos, segundo fontes oficiais.