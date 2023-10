Israel x Hamas: 76% dos brasileiros consideram Hamas um grupo terrorista, aponta pesquisa

Três em cada quatro brasileiros consideram o Hamas um grupo terrorista. É o que aponta a pesquisa Genial/Quaest divulgada neste sábado (28). A grande maioria dos entrevistados (76%) avalia que o Hamas deve ser classificado como um grupo terrorista. Outros 10% consideram que se trata de um grupo de resistência, enquanto 14% não souberam ou não responderam à questão.

No dia 7 de outubro deste ano, integrantes do Hamas invadiram o território israelense. Centenas de civis foram mortos ou sequestrados no ataque. Em resposta, Israel tem bombardeado diariamente a Faixa de Gaza e começou operações por terra. Milhares de civis também morreram em Gaza.

Ainda de acordo com o levantamento, entre eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 71% classificam o Hamas como terrorista. Esse percentual sobre para 84% entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A pesquisa aponta também que entre os que votaram em branco, nulo ou não votaram em 2022, o percentual é de 70%.

Conforme o estudo, para 57% dos brasileiros, o posicionamento do Brasil de não classificar o Hamas como grupo terrorista está errado e para 26%, está certo. Outros 17% não responderam.

Além disso, 61% dos entrevistados acreditam que a resposta de Israel aos ataques do Hamas é injustificável e 30% entendem que ela é justificável. Outros 9% não souberam ou não responderam.

Sobre qual deveria ser o posicionamento do Brasil diante do conflito, 77% avaliam que o Brasil deveria permanecer neutro, enquanto 17% defendem que o país tome um lado. Os 6% restantes não souberam responder.