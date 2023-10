Escritor israelense afirma que Hamas atacou Israel para "matar qualquer chance de paz na região"

Em uma entrevista exclusiva concedida ao apresentador Luciano Huk, o renomado escritor e historiador israelense, Yuval Harari, autor do best-seller mundial "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade", abordou a situação na região de Gaza e fez revelações impactantes sobre o Hamas. Harari declarou que o grupo atacou Israel com o objetivo de "matar qualquer chance de paz" na área.

Segundo Harari, o ataque do Hamas não é apenas marcado pelas atrocidades cometidas, como a tortura de crianças, assassinato de pais na frente de seus filhos e sequestro de bebês, que agora estão sendo mantidos como reféns em Gaza. O escritor enfatizou que o Hamas buscou ampla visibilidade com as ações, pois pretendia acabar com um acordo que seria firmado entre Israel e Arábia Saudita e que mudaria as relações entre judeus e árabes.

Para Harari, o motivo subjacente a essa abordagem é que o Hamas tem objetivos mais amplos do que simplesmente atacar civis. O grupo busca eliminar qualquer perspectiva de paz, não apenas no presente, mas também para as gerações futuras.

O autor também criticou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmando que ele não tem se empenhado o suficiente na busca por um tratado de paz com os palestinos. Embora Harari tenha destacado que Netanyahu e seu governo não são diretamente responsáveis pelo ataque do Hamas, ele apontou que compartilham uma grande responsabilidade pela “disfunção” no Estado de Israel.

Harari também disse sobre a importância de garantir não apenas os direitos humanos da população palestina, mas também a segurança e a possibilidade de viver em sua terra natal. Ele concluiu afirmando que reduzir o debate sobre a guerra a visões simplistas é intelectualmente perigoso e negligente.