Israel diz ter atingido mais de 600 alvos do Hamas; tanques são vistos nos arredores de Gaza

Militares de Israel afirmam que 600 alvos do grupo terrorista Hamas foram atingidos nos últimos dias. “As tropas das FDI mataram dezenas de terroristas que se estabeleceram em edifícios e túneis e tentaram atacar as tropas”, disseram, em comunicado.

De acordo com o principal porta-voz militar, contra-almirante Daniel Hagari, os israelenses estão "avançando gradualmente de acordo com o plano".

Foram atingidos alvos próximos aos hospitais Al-Shifa e Al-Quds, em Gaza. Segundo a mídia palestina, também houve confronto entre militares israelenses e palestinos em uma área fronteiriça a leste da cidade de Khan Younis, no sul.

Avanços terrestre em Gaza

Os Israelenses continuam expandido as operações terrestres em Gaza. De acordo com a agência de notícias AFP, testemunhas relataram que tanques de guerra estariam nos arredores da Cidade de Gaza, a maior e mais populosa do território da Faixa de Gaza. Essa cidade fica localizada na metade norte do território, onde civis foram orientados pelas autoridades israelenses a deixar suas casas em direção ao sul.

Imagens nas redes sociais mostram tanques israelenses avançando em uma estrada importante de Gaza, de acordo com a agência de notícias Reuters.