Operação que mantém Israel com tropas em Gaza já dura cerca de 12h

A operação que mantém as tropas de Israel na Faixa de Gaza já dura cerca de 12h. Essa é a mais extensa incursão terrestre já realizada desde o início da guerra, em 07 de outubro. A ofensiva acontece em meio a pressões internacionais por uma pausa nos ataques. A região segue sem comunicação.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse na rede social X (antigo Twitter) que foi "surpreendido por uma escalada de bombardeios sem precedentes, que comprometeu os objetivos humanitários".

Israel reforçou o apelo para que os palestinos deixem o norte de Gaza e sigam em direção ao sul, por segurança. O porta-voz militar israelense Daniel Hagari disse, em uma rede social, que "este é um aviso militar urgente", porque uma operação para neutralizar o Hamas está prestes a acontecer.

Sobre os ataques deste sábado (28), Hind Khoudary, jornalista palestina em Gaza, publicou na internet que "esta é a noite mais terrível que passei na minha vida".

Bombardeios

As Forças de Defesa de Israel anunciaram ter bombardeado 150 alvos subterrâneos do Hamas durante a madrugada deste sábado (28). Os ataques aos alvos subterrâneos do Hamas destruíram túneis, espaços de combate subterrâneos e outras infraestruturas do grupo no norte da Faixa de Gaza.

"Além disso, vários terroristas do Hamas foram mortos", acrescentaram os militares em um comunicado. As Forças de Defesa de Israel também disseram que expandiram suas operações por terra a partir do norte de Gaza. Um vídeo divulgado pelos militares mostra vários tanques circulando pela região.

O porta-voz militar israelense Daniel Hagari afirmou que Israel vai "ampliar o esforço humanitário", permitindo que caminhões entrem no sul de Gaza com alimentos, remédios e água.