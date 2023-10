Aeroporto na Rússia é fechado após Multidão protestar contra voo vindo de Israel

Neste domingo (28), dezenas de pessoas invadiram um aeroporto na República do Daguestão, no sudoeste da Rússia, protestando contra um voo que teria chegado ao local com passageiros vindo de Tel Aviv, em Israel. Segundo as agências de notícias russas, as forças de segurança foram acionadas e precisaram fechar o aeroporto pois os manifestantes teriam explodido o telhado para acessar a pista.

Segundo as autoridades, Makhachkala, capital da região e local onde fica o aeroporto, é predominantemente muçulmana. Rossavitsia, a agência federal de transporte aéreo da Rússia, se posicionou sobre o caso e informou que “após a entrada de pessoas desconhecidas na zona de tráfego do aeroporto de Makhachkala, foi decidido fechar temporariamente o aeroporto à chegada e partida de voos.” O governo de Israel teria solicitado para a Rússia “proteger” os cidadãos.

Conforme a imprensa local, antes de entrar no terminal, várias pessoas que estavam protestando também tentaram verificar os passaportes das pessoas que saíam do aeroporto, tudo para certificar se eram cidadãos israelitas. Em um dos cartazes foi possível ver a placa com os dizeres “Assassinos de crianças não têm lugar no Daguestão”. Ainda segundo os meios de comunicação russos, as pessoas teriam derrubado barreiras, para tentar controlar carros que saiam do aeroporto. Além de terem arrombado portas dentro do terminal.

Segundo o site especializado Flightradar, um voo desta empresa proveniente de Tel Aviv posou às 19h locais (13h de Brasília) em Makhchkala. Esse avião estaria fazendo um voo de trânsito que deveria decolar novamente em direção a Moscou duas horas depois. Não há informações sobre a situação dos passageiros do voo, mas autoridades informaram que o tumulto teria sido controlado.