Moradores da Faixa de Gaza invadem centros de distribuição da ONU em busca de alimentos

A Organização das Nações Unidas (ONU) informou, neste domingo (29), que milhares de moradores das regiões do centro e do sul da Faixa de Gaza já invadiram os centros de distribuição da entidade, em busca de alimentos, produtos de higiene e outros itens básicos à sobrevivência.

De acordo com Thomas White, diretor da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA, na sigla em inglês), “esse é um sinal preocupante de que a ordem civil está começando a ruir depois de 3 semanas de guerra e de um cerco apertado a Gaza. As pessoas estão assustadas, frustradas e desesperadas”.

As invasões ocorrem porque há escassez de suprimentos e a ajuda humanitária não consegue chegar. “Os fornecimentos no mercado estão se esgotando, enquanto a ajuda humanitária que chega à Faixa de Gaza em caminhões vindos do Egito é insuficiente. As necessidades das comunidades são imensas, mesmo que apenas para a sobrevivência básica, enquanto a ajuda que recebemos é escassa e inconsistente”, complementa White.

De acordo com a UNRWA, apenas 84 caminhões com ajuda humanitária entraram em Gaza, até a manhã deste domingo. “O atual sistema de ajuda humanitária está fadado ao fracasso. Poucos caminhões, processos lentos, inspeções rigorosas, fornecimentos que não correspondem aos requisitos da UNRWA e de outras organizações de ajuda e, principalmente, o corte contínuo de combustível são uma receita para um sistema fracassado”, disse White.

Desde o início dos conflitos na região, Israel impôs bloqueio ao fornecimento de alimentos, água, combustíveis e medicamentos à Faixa de Gaza. A ONU defende que seja criada uma linha de fluxo regular de ajuda humanitária para a região, para que seja possível atender as necessidades dos palestinos.