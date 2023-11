ONU afirma que ataques israelenses a campo de refugiados podem constituir 'crimes de guerra'

O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas manifestou preocupação em relação ao bombardeio de Israel no campo de refugiados de Jabalya, em Gaza, afirmando que esses ataques poderiam ser considerados "crimes de guerra".

Em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (1º), o gabinete da ONU declarou: “Dado o elevado número de vítimas civis e a escala de destruição após os ataques aéreos israelenses no campo de refugiados de Jabalya, temos sérias preocupações de que estes sejam ataques desproporcionais que possam constituir crimes de guerra”.

A declaração da ONU vem após as Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmarem que uma explosão ocorrida no bairro de Falluja, no local do campo de refugiados, foi causada por um ataque aéreo.

Os dois ataques aéreos, segundo a FDI, tinham como alvo o grupo Hamas. Em comunicado emitido nesta quarta, as Forças Israelenses também anunciaram que seus caças atacaram um complexo de comando e controle do Hamas em Jabalya, onde terroristas do grupo extremista teriam sido eliminados.