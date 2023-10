Ataque aéreo em campo de refugiados de Gaza deixa 50 mortos, segundo médicos palestinos

Um ataque aéreo no campo de refugiados de Jabalya, no norte de Gaza, resultou na morte de 50 pessoas, de acordo com informações fornecidas por médicos palestinos. As forças militares israelenses alegaram que o ataque aéreo teve como alvo e eliminou um alto comandante do Hamas que atuava na região do campo de refugiados.

O porta-voz do Exército de Israel, tenente-coronel Richard Hecht, declarou que os militares visavam "um comandante de extrema importância do Hamas naquela área".

O Ministério do Interior em Gaza relatou que "20 residências foram completamente destruídas devido ao bombardeio israelense, que atingiu uma área residencial" dentro do campo de Jabalya.

Atef al-Kahlout, diretor de um dos hospitais em Gaza, informou à CNN que "centenas" de mortos e feridos foram levados ao hospital e acrescentou que "muitos continuam presos sob os destroços".

Mohammad alRann, um médico do mesmo hospital, um dos maiores de Gaza, que recebeu muitas das vítimas do ataque, descreveu a situação:

"O que vemos é uma cena que ninguém pode imaginar: mártires feridos, centenas de corpos carbonizados. Os pacientes e feridos estão no chão, nos leitos, nos corredores e na área de recepção. A maioria dos ferimentos é causada por explosivos, ferimentos na cabeça e amputações."