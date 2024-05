Israel determina evacuação de parte de Rafah, no sul de Gaza, indicando possível invasão terrestre

As forças de Israel pediram nesta segunda-feira (06.05) que os palestinos evacuem o leste de Rafah, o que sinaliza a iminência da invasão terrestre da cidade do sul da Faixa de Gaza. Mais de 1 milhão de pessoas se refugiaram da guerra no local. Os palestinos foram instruídos a se dirigir para Muwasi, uma área humanitária declarada por Israel.

O exército israelense informou ter ampliado a infraestrutura de assistência no local, com a montagem de hospitais de campanha e tendas para os refugiados.

O anúncio ocorre em meio a frágeis negociações de cessar-fogo e antes de uma ofensiva terrestre altamente antecipada que Israel promete realizar há meses para eliminar os militantes restantes do Hamas.

No domingo (05.05), o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que o Hamas não levava a sério o acordo de trégua e alertou sobre "uma operação poderosa num futuro muito próximo em Rafah".