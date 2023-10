Exército de Israel destrói casa de Saleh al-Arouri, vice-chefe do Hamas, diz site

O exército de Israel destruiu a casa do vice-líder do Hamas, Saleh al-Arouri, na Cisjordânia. Segundo as tropas israelenses, o número 2 do grupo terrorista teve a casa explodida na noite de ontem (30) e é considerado o responsável pelas atividades do Hamas no território.

Dando sequência às operações militares, nesta terça-feira (31) as tropas israelenses adentraram várias cidades da Cisjordânia, onde 38 palestinos foram detidos por suspeita de envolvimento nas atividades terroristas. Entre eles, oito eram membros do Hamas, segundo um comunicado do exército de Israel.

Mais de 1.100 palestinos foram presos na Cisjordânia desde o dia 7 de outubro, quando começou a guerra entre Israel e o Hamas, na Faixa de Gaza. Ainda nesta terça, o Ministério da Saúde da Autoridade Nacional Palestina anunciou que uma jovem e um idoso morreram durante as operações militares na Cisjordânia.

Um homem de 70 anos foi morto a tiros, segundo a organização, na cidade de Tubas, e uma jovem de 14 anos ficou gravemente ferida e não resistiu. Com isso, sobe para 124 o número de mortes de palestinos na Cisjordânia, durante as operações na região.