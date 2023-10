R70: 'O Hamas está fazendo tudo que pode para que os civis corram perigo'

Reaplicação do Enem

O Inep anunciou que os estudantes alocados em escolas a mais de 30 km de casa poderão fazer a prova em dezembro.

Concorrência

A Anac lançou ontem o Fly2Brazil, hotsite para concentrar informações para atrair empresas estrangeiras ao Brasil.

Benjamin Netanyahu (J.Bosco)

"O Hamas está fazendo tudo que pode para que os civis corram perigo.”



Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, acusou o grupo terrorista de provocar as mortes de palestinos, ao impedir que a população deixe a Faixa de Gaza.

LIXO

CAPÍTULO

A tarde desta segunda-feira foi marcada por mais um capítulo da novela envolvendo o Aterro Sanitário de Marituba e prefeituras da Região Metropolitana de Belém. A empresa Guamá Tratamento de Resíduos chegou a suspender o recebimento de novas cargas de lixo doméstico da capital por conta de uma dívida de R$ 15 milhões. O acesso dos caminhões só foi liberado às 21h, depois que a Prefeitura de Belém apresentou uma proposta para pagamento do débito milionário.

ALTERNATIVA

Há mais de ano que a empresa vem anunciando não ter mais interesse em manter o negócio. Foi dado prazo para os municípios buscarem uma alternativa, mas o prazo chegou ao fim no último dia 31 de agosto sem que uma solução fosse alcançada. Atendendo a pleito das prefeituras e do governo do Pará, a Justiça determinou que a empresa continuasse recebendo o lixo por mais três meses.

MUNICÍPIOS

QUEDA

Com o terceiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios feito ontem pela União, se confirmaram as previsões de queda nas receitas das cidades brasileiras. Segundo nota técnica da Confederação Nacional dos Municípios, a redução nominal foi de 0,55%, mas considerando a inflação, o volume de recursos é 5,1% menor que o registrado no mesmo período do ano passado.

PREOCUPAÇÃO

Embora percentualmente pareça pouco, a queda tem causado preocupação. As perdas acumuladas no segundo semestre representam 2,13% das receitas, o equivalente a R$ 1,2 bilhão. O governo federal promete recompor parte dessas perdas acumuladas entre julho e setembro deste ano. Para isso, enviará ao Congresso proposta de lei complementar que prevê a liberação de R$ 4,17 bilhões aos municípios.

RIO

CHEIA

Confirmando as previsões meteorológicas, o rio Amazonas subiu 18 centímetros nos últimos cinco dias, de acordo com medições feitas no porto de Itacoatiara, no Estado do Amazonas. Na quinta-feira, a marca era de 26 centímetros. Ontem, esbarrou em 54 cm. Com isso, os navios cargueiros voltam a abastecer a Zona Franca de Manaus. A previsão é de que nos próximos dias, o avanço das águas atinja outros afluentes, pondo fim à estiagem.

BEBÊS

TRANSFERÊNCIA

Uma parceria entre a Universidade Federal do Pará e a Fundação Santa Casa do Pará garantiu o desenvolvimento e a patente de um equipamento para o auxílio na transferência segura de bebês recém-nascidos graves, entre unidades de diagnóstico intra-hospitalar. O objeto possui uma base de fixação da estrutura do suporte, que permitirá agregar equipamentos fundamentais para prestar socorro a recém-nascidos, como ventilador manual em T; blender; cilindro de oxigênio; suporte para soro; monitor multiparâmetros e bomba de infusão.

VALE

SAÚDE

O Projeto Saúde e Alegria e a Vale assinaram, neste mês de outubro, com a presença de representantes do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), acordo para financiar a primeira fase do diagnóstico das Unidades Básicas de Saúde Fluvial (UBSF) do projeto na Amazônia Legal e no Pantanal sul-mato-grossense. O estudo orientará a revitalização das embarcações e atender com mais qualidade e eficiência as populações do campo, floresta, ribeirinhas e comunidades tradicionais, além de ampliar a atenção primária à saúde na região. Em parceria com vários órgãos públicos, a meta é contemplar 51 unidades em cinco Estados da Amazônia Legal.

MARAJÓ

UNIVERSIDADE

Começou a tramitar no Senado Federal o projeto de lei que autoriza o governo federal a criar a Universidade Federal do Marajó, cuja sede deve ser instalada no município de Breves, mas com campi em outras cidades da região. Atualmente, Breves já tem um campus da Universidade Federal do Pará, mas se a Universidade do Marajó sair do papel, a instituição terá orçamento próprio e autonomia para definir os cursos que irá oferecer. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça.

EM POUCAS LINHAS

► O Círio de Nazaré ganhou destaque na edição deste domingo, 29, do quadro “Fazer o bem não importa a quem”, do Domingão com Huck. O programa homenageou o trabalho de uma professora de Minas Gerais, que tinha o sonho de vivenciar a maior procissão católica do mundo. Além de ganhar uma casa, a professora Nice ganhou uma viagem para Belém, onde acompanhou o Círio Fluvial e foi convidada para a Varanda de Nazaré. Acompanhada do marido, ela viu de perto a passagem da berlinda, a corda e todos os símbolos da festa paraense.

► Motoristas reclamam das condições da rodovia PA-324, a estrada de acesso a Salinópolis, não por problemas no asfalto, mas pela falta de poda da vegetação, que em alguns pontos está caindo sobre a pista. O trecho mais crítico é a partir do trevo de Santa Maria, onde recentemente foi registrado um acidente com um caminhão de transporte de gasolina. Testemunhas afirmam que o acidente ocorreu durante uma ultrapassagem, sendo provocado pela falta de visibilidade dos motoristas devido aos galhos que tomam conta da pista. A situação fica pior durante a noite.

► O Ministério Público Federal (MPF) marcou para novembro o seminário técnico sobre as obras de derrocagem do Pedral do Lourenço, no Pará. Previsto para iniciar em março de 2024, o empreendimento tem objetivo de retirar rochas ao longo de 35 quilômetros do rio Tocantins para criação de hidrovia. O projeto da hidrovia prevê o escoamento de 20 a 60 milhões de toneladas de carga por ano. O MPF anunciou ainda a realização de duas audiências públicas, nos dias 21 e 24 de novembro, nos municípios paraenses de Marabá e Tucuruí, respectivamente, para ouvir todas as comunidades tradicionais que serão impactadas pela hidrovia.