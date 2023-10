Soldado israelense mantida refém pelo Hamas e liberada durante operação de Israel em Gaza

O Exército de Israel anuncou, nesta segunda-feira (30), a libertação de uma soldado israelense que era mantida refém pelos terroristas do Hamas. Ori Megidish foi sequestrada durante o ataque de 7 de outubro. Não há detalhes sobre como ocorreu o processo de resgate.

De acordo com o exército de Israel, Megidish foi liberada durante operação israelense por terra em Gaza. Ela estaria "passando bem".

A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas entrou no 24º dia. Balanço mais recente aponta que quase 10 mil pessoas já morreram no conflito: 8,3 mil do lado palestino e cerca de 1.400 em Israel