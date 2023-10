Hamas afirma que cerca de 50 reféns israelenses morreram em Gaza devido a bombardeios

O grupo Hamas anunciou na quinta-feira (26) que aproximadamente 50 reféns israelenses perderam a vida em Gaza devido aos ataques aéreos realizados por Israel, que também efetuou uma incursão com tanques no território palestino, com intenções de invasão.

De acordo com o Hamas, que controla a Faixa de Gaza, mais de 7.000 pessoas morreram em decorrência dos ataques israelenses desde o dia 7 de outubro, sendo a maioria delas civis, incluindo 2.913 crianças.

VEJA MAIS

Por outro lado, em Israel, as autoridades afirmam que 1.400 pessoas morreram desde o início do conflito, incluindo cerca de mil civis que perderam a vida no dia do ataque do Hamas ao território israelense.

A comunidade internacional está preocupada com as possíveis consequências de uma incursão terrestre de Israel no enclave palestino, onde a ajuda humanitária tem dificuldades em chegar aos 2,4 milhões de habitantes que vivem sob cercos em condições humanitárias precárias.