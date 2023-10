Conflito no Oriente Médio: Lula faz videoconferência com famílias de reféns e desaparecidos

Nesta quinta-feira (26), o Palácio do Planalto informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma videoconferência com familiares de reféns e desaparecidos israelenses por conta do conflito entre Israel e Hamas.

Em virtude da reunião, Lula adiou para sexta-feira (27) um café da manhã que teria com jornalistas que cobrem o dia a dia do Palácio do Planalto. Segundo o Planalto, a videoconferência foi com famílias de brasileiros e de israelenses que estão em Israel.



"O presidente tem conversado com várias partes do conflito com preocupação humanitária, em defesa de um cessar-fogo e libertação dos reféns", informou o Planalto.

Nesta semana, o Ministério das Relações Exteriores foi informado que o brasileiro Michel Nisembaun, de 59 anos, está desaparecido na região.



Segundo a contagem oficial do governo, até o momento são:

3 brasileiros mortos em Israel: Ranani Glazer, Bruna Valenu e Karla Stelzer;

3 israelenses com ascendência brasileira mortos em Israel: Gabriel Yishay Barel, Celeste Fishbein e um terceiro sem identificação.

1 brasileiro-israelense desaparecido: Michel Nisembaum



O Planalto informou que Lula participou da videoconferência acompanhado do chefe da assessoria especial da Presidência, Celso Amorim, do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) e da assessora especial Clara Ant.



Conflito no Oriente Médio

A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas se estende há quase três semanas no Oriente Médio.

Lula tem reservado parte da agenda para conversar com chefes de Estado e de governo a fim de viabilizar a retirada de brasileiros que estão retidos na Faixa de Gaza.

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) já está no Egito esperando para trazer o grupo de volta ao país. No entanto, a fronteira entre o Egito e a Faixa de Gaza segue bloqueada.



O governo brasileiro já conseguiu repatriar brasileiros que estavam em Israel, por meio de voos da FAB.