Israel faz operação por terra em Gaza: ação ‘relativamente grande’

Na manhã desta quinta-feira (26), militares israelenses realizaram uma operação por terra na Faixa de Gaza, com o objetivo de atacar posições do Hamas. A informação foi anunciada por Forças de Defesa de Israel, que classificaram a ação como uma "preparação para as próximas fases de combate".

Os principais alvos seriam estão células terroristas, infraestruturas e postos de lançamento de mísseis antitanque. Logo após os ataques, os soldados retornaram para o território israelense.

Uma rádio controlada por militares descreveu a ação como "relativamente grande", segundo a agência de notícias Reuters.

Imagens divulgadas mostram tanques atravessando uma cerca e efetuando disparos.

Outras ações pontuais por terra na Faixa de Gaza já haviam sido realizadas desde o início da guerra contra o Hamas, em 7 de outubro, como na segunda-feira (23), quando as forças terrestres israelenses fizeram uma incursão pela região em busca de informações sobre os reféns do grupo terrorista Hamas.