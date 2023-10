Conselho de Segurança da ONU rejeita resoluções dos EUA e Rússia para conflito entre Israel e Hamas

O Conselho de Segurança das Nações Unidas rejeitou, nesta quarta-feira (25), as propostas de resolução apresentadas pelos Estados Unidos e pela Rússia para abordar o conflito entre Israel e o grupo Hamas. As votações destacaram as divergências de opiniões entre os cinco membros permanentes do Conselho (Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China).

Para a adoção de uma resolução, é necessário o apoio de pelo menos nove dos 15 membros do Conselho, sem veto de nenhum dos cinco membros permanentes.

A resolução proposta pelos Estados Unidos recebeu votos favoráveis de 10 países, incluindo França, Reino Unido e EUA, mas foi vetada pela China e pela Rússia, que criticaram a ausência de um apelo direto ao cessar-fogo no texto. Brasil e Moçambique se abstiveram na votação.

Desacordo na ONU atrasa esforços de cessar-fogo

Por outro lado, a resolução russa não obteve o número mínimo de votos necessários (9) para ser aprovada. Além disso, os EUA, como membro permanente, votaram contra a proposta. Quatro países, incluindo a China e os Emirados Árabes Unidos, apoiaram a resolução russa, enquanto nove países se abstiveram, incluindo o Brasil.

Os desacordos no Conselho de Segurança atrasaram os esforços para encontrar uma resolução eficaz para o conflito entre Israel e o Hamas. Esta foi a segunda tentativa de alcançar um consenso em relação às resoluções, com divergências sobre o direito de Israel à autodefesa e a condenação da violência contra civis.