Hamas retira norte-americanos de Gaza e pretere brasileiros

O 34 brasileiros retidos na Faixa de Gaza ficaram fora da lista de 571 estrangeiros autorizados pelo Hamas a deixar a região nesta sexta-feira (3).

Misteriosamente, os terroristas que controlam a região preferiram colocar os norte-americanos, principais aliados de Israel, no topo da lista, com 367 pessoas liberadas. Há também cidadãos do México, do Reino Unido, da Alemanha, da Itália e da Indonésia, além de outra lista separada com os franceses.

Ao todo, mais de 600 estrangeiros receberam o sinal verde para a travessia em Rafah, cidade fronteiriça que leva ao Egito. É neste local que a Embaixada do Brasil aguarda os brasileiros para enviá-los ao país.

A passagem foi aberta pela primeira vez na quarta-feira (1), após intensas negociações. O governo do Egito afirma que irá retirar os 7 mil cidadãos de outros países que estão em Gaza, mas de forma limitada a apenas um grupo por dia.