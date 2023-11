Antony Blinken diz que é “chocante” o esquecimento dos ataques terroristas a Israel

Durante entrevista coletiva em Tel Aviv, nesta sexta-feira (3), o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, alegou que é “impressionante” e “chocante” que muitas pessoas já tenham esquecido o ataque do Hamas a Israel no dia 7 de outubro deste ano. O parlamentar foi ao país para pressionar uma pausa humanitária no conflito.

O secretário norte-americano chegou a descrever um vídeo do ataque que as autoridades israelenses teriam mostrado a ele e se referiu aos atos como algo que vai além da capacidade humana de compreensão.

“Eu vi, por exemplo, uma família em um kibutz, um pai [de] dois meninos – talvez 10, 11 anos – agarrando-os, puxando-os para fora da sala de estar, passando pelo seu quintal muito pequeno e entrando em um abrigo, segundos depois eles são seguidos por um membro do Hamas que lança uma granada naquele pequeno abrigo. E então, quando o pai sai cambaleando, atira nele. Os meninos saíram e correram para a casa deles, e a câmera da casa estava filmando tudo. E eles estão chorando. ‘Onde está o papai?’, diz um deles. O outro responde: ‘Eles mataram o papai. Onde está minha mãe? E então os terroristas entram, abrem casualmente a geladeira e começam a comer”, contou Blinken.

Segundo o principal diplomata dos EUA, “o Hamas não se importa nem um segundo, nem um pingo, com o bem-estar do povo palestino. Usa-os de forma cínica e monstruosa como escudos humanos, colocando seus comandantes, armas e munições dentro ou por baixo de edifícios residenciais, escolas, mesquitas e hospitais.”

Ainda na coletiva, Antony Blinken se solidarizou com a maneira que os civis palestinos se encontram e disse que, ao assistir imagens de crianças resgatadas dos destroços, vê os seus próprios filhos.

De acordo com o representante dos Estados Unidos, o país tem pressionado as autoridades israelenses para diminuir as baixas civis. “Fornecemos a Israel conselhos que apenas os melhores amigos podem oferecer sobre como minimizar as mortes de civis, ao mesmo tempo que alcançamos os seus objetivos de encontrar e acabar com os membros do Hamas e a sua infraestrutura de violência”, complementou.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)