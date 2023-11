Segundo maior hospital de Gaza está paralisado, diz organização humanitária

O Hospital Al-Quds, segundo maior na Faixa de Gaza, está fora de serviço, segundo informações da Sociedade do Crescente Vermelho Palestino (PRCS, na sigla em inglês) neste domingo (12).

De acordo com a nota do PRCS, o hospital não está mais operando e a cessação dos serviços ocorreu devido ao esgotamento do combustível disponível e a queda de energia.

O PRCS responsabiliza a comunidade internacional e os signatários da Quarta Convenção de Genebra pelo colapso total do sistema de saúde e pelas terríveis condições humanitárias resultantes.

Nota publicada pelo PRCS, a Sociedade do Crescente Vermelho Palestino (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Segundo o PRCS, a equipe médica está fazendo todos os esforços para prestar cuidados aos pacientes e feridos, mesmo com terríveis condições humanitárias e da escassez de suprimentos médicos, alimentos e água.

“O PRCS lamenta profundamente ter atingido este ponto crítico, apesar dos esforços para o evitar. Os repetidos apelos à ajuda internacional urgente, dado o cerco de uma semana e um período de cinco dias comunicações e o apagão da internet não tiveram sucesso”, acrescentou.

De acordo com a nota, a crise humanitária em Gaza e na região norte piorou drasticamente. O hospital foi deixado à própria sorte sob o bombardeio israelense em curso. “Isto resultou em numerosos corpos não atendidos e capacidades limitadas de resposta médica”, completou.

Em apelo, o PRCS pede “às organizações internacionais de saúde e ajuda humanitária a fornecerem urgentemente ajuda necessária a Gaza e às regiões do norte, a manterem os serviços de saúde e a apoiarem o restantes hospitais e serviços de emergência”, finalizou.