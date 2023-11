Voo com brasileiros resgatados de Gaza está a caminho do Brasil

Após mais de um mês de espera, o grupo de brasileiros e seus familiares que estava retido na Faixa de Gaza já está a caminho do Brasil e deve pousar em Brasília às 23h30 desta segunda-feira (13).

O avião trazendo os 32 repatriados decolou nesta manhã do aeroporto do Cairo, no Egito, e fará três paradas técnicas para reabastecimento ao longo do trajeto até a capital federal: em Roma, na Itália, em Las Palmas de Gran Canaria, na Espanha, e na Base Aérea do Recife (BARF).

Os brasileiros conseguiram sair de Gaza pela fronteira de Rafah com o Egito no último domingo (12). Após pernoitar no Cairo, eles embarcaram em avião da Força Aérea Brasileira (FAB), o VC-2 (Embraer 190), cedido pela Presidência da República.

Hasan Rabee, que está retornando ao Brasil com a família, compartilhou em suas redes sociais imagens do grupo no aeroporto, antes de embarcar. "Que alegria", escreveu.