Brasileiros em Gaza são repatriados; grupo cruzou a fronteira com o Egito

O domingo, 12, começou com mais esperança aos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Este grupo, que aguardava a permissão para ser repatriado, cruzou a fronteira entre Gaza e Egito, no Portal de Rafah. Os 32 brasileiros aguardam no Cairo, território egípcio, para a última etapa de repatriação.

O grupo formado por 32 brasileiros se encontra no Cairo, no Egito, e aguarda a última etapa de repatriação. A Embaixada brasileira no Cairo recebeu o grupo que originalmente era formado por 34 pessoas, no entanto, uma mãe e uma criança resolveram permanecer em Gaza.

O Itamaraty oficializou por meio de postagem no X (ex-twitter) sobre o assunto da repatriação: “O grupo de 32 pessoas já se encontra em território egípcio, onde foi recebido por equipe da embaixada do Brasil no Cairo, responsável pela etapa final da operação de repatriação... Duas pessoas do grupo que constava da lista original, de 34 nomes, desistiram da repatriação e decidiram permanecer em Gaza”, dizia o comunicado.

O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, também se manifestou por meio do seu perfil oficial no X. "Os brasileiros já atravessaram a fronteira e se encontram no Egito, de onde virão, em segurança, para o Brasil, na Operação Voltando em Paz", escreveu.

Em um vídeo gravado por pessoas que estão no Cairo, eles falam sobre a expectativa de retorno ao Brasil. "Bom dia, gente: a gente chegou na fronteira. Daqui a pouco vamos para o lado do Egito. Rezem por nós. Esse é o caminho para o Egito. Não falta muita coisa. Um segundo, um minuto", afirmou Hasan Rabee antes de embarcarem.

Os brasileiros irão na aeronave VC2, da Presidência da República. Ao chegarem ao Brasil os 32 repatriados serão acolhidos por meio da operação montada, onde receberão serviços de abrigo, documentação, alimentação, apoio psicológico, cuidados médicos e imunização. Além de reencontrarem suas famílias. O grupo ficará dois dias hospedados em Brasília.

A Operação Voltando em Paz, incluindo os 32 brasileiros, terá transportado 1.477 passageiros, além de 53 animais domésticos, em rês aeronaves da Força Aérea Brasileira e duas da Presidência da República.