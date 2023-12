Novo grupo de brasileiros deixa Gaza e aguarda resgate por aeronave da FAB

Um grupo de cerca de 50 brasileiros e parentes palestinos conseguiu sair da Faixa de Gaza neste sábado (9), atravessando a fronteira com o Egito. Eles se concentravam próximo ao posto de controle de Rafah, única via de saída do território palestino, desde a quarta-feira (6), com apoio do Itamaraty. Para retornar ao Brasil, eles aguardam um voo da Força Aérea Brasileira (FAB) que partiu do Rio de Janeiro na manhã deste sábado e tem previsão de chegada no Cairo na madrugada do domingo (10).

Este é o segundo grupo de brasileiros que consegue deixar o território em conflito: a primeira leva, com 32 pessoas, foi repatriada em 13 de novembro. Desde então, um novo grupo, de 102 pessoas, aguardava autorização para deixar Gaza, mas 24 pessoas foram vetadas por Israel nesta sexta (8), sem especificar os motivos. Dos 78 autorizados a cruzar a fronteira, 44 são palestinos, 33 são brasileiros e um é classificado como internacional. Ainda não há informações do porquê apenas cerca de 50 pessoas chegaram ao Egito.

De acordo com o Itamaraty, as chances de conseguir reverter o veto aos 24 nomes é considerada mínima. A experiência de outros países que tiveram saídas vetadas indica que a decisão não deve ser reversível. Ainda segundo o Itamaraty, o veto a alguns nomes já era esperado, porque, para este segundo grupo, o Brasil ampliou os critérios para incluir palestinos parentes de brasileiros.

FAB

A aeronave da FAB decolou da Base Aérea do Galeão por volta das 5h da manhã deste sábado, levando a bordo cerca de onze toneladas de alimentos não perecíveis, doados pelo Brasil para ajuda humanitária à região de conflito. A chegada do voo está prevista para as 3h da manhã do domingo (10), no horário local, no Aeroporto Internacional do Cairo.