Civis de Gaza lançam pedras contra terroristas do Hamas que saqueavam caminhões de ajuda humanitária

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram civis palestinos que vivem na Faixa de Gaza lançando pedras contra terroristas do Hamas que saqueavam caminhões com ajuda humanitária. Fortemente armados com fuzis, os terroristas retiram dos caminhões os suprimentos enviados ao território palestino para ajudar a população.

O roubo de mantimentos destinado à população de Gaza por terroristas do Hamas já foi relatado pelo governo israelense. Segundo o governo de Israel, o Hamas estaria pressionando até mesmo os hospitais da Faixa de Gaza para obter combustível enviado à região para atender essas unidades de saúde.

Na recente gravação divulgada nas redes sociais, os civis correm em direção aos caminhões, mas os terroristas abrem fogo contra os palestinos. Os saques a caminhões de ajuda humanitária demonstram a complexidade do conflito na região e aumentam os desafios enfrentados pelos habitantes do território.