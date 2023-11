Ataque a tiros deixa 3 motos em Jerusalém; Hamas assume autoria do atentado

Três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas após um ataque a tiros contra civis em Jerusalém, na manhã desta quinta-feira (30). O grupo terrorista Hamas assumiu a autoria do atentado. Dois membros do grupo realizaram o ataque. De acordo com a polícia de Israel, eles foram mortos.

"Os irmãos Murad Nemr (38 anos) e Ibrahim Nemr (30), membros das brigadas Ezzedin al-Qasam de Sur Baher", um bairro de Jerusalém Oriental, "se sacrificaram em uma operação" que "matou três colonos e feriu outros vários", afirmou o Hamas em comunicado.

As vítimas civis são uma mulher de 24 anos, que foi baleada e faleceu no local, homem que chegou a ser resgatado com vida, mas morreu no hospital, e uma terceira pessoa, mas os detalhes sobre essa vítima ainda não foram divulgados.