Tropas de Israel são atacadas em Gaza durante cessar-fogo

Apesar do acordo de trégua nos combates, as Forças de Defesa de Israel afirmam que tropas do país foram atacadas em Gaza. Segundo as autoridades israelenses, os militares que participam da incursão por terra no território palestino foram atingidos por bombas e tiros.

O acordo, que terminaria nesta madrugada, foi prolongado por mais dois dias na segunda-feira (26). "Durante a última hora, três dispositivos explosivos foram detonados adjacentes às tropas das FDI em dois locais diferentes no norte de Gaza, violando o quadro da pausa operacional", diz o comunicado divulgado pelas Forças de Defesa de Israel.

"Num dos locais, os terroristas também abriram fogo contra as tropas, que responderam com fogo. Vários soldados ficaram levemente feridos durante os incidentes. As tropas das FDI foram localizadas em posições de acordo com a estrutura da pausa operacional", continuou.

O Hamas ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.