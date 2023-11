Hamas diz que trégua com Israel foi prorrogada por mais dois dias

Nesta segunda-feira (27), uma prorrogação da trégua foi aprovada poucas horas antes de o acordo entre Israel e Hamas expirar, segundo o grupo terrorista.

"Foi alcançado um acordo com os irmãos no Qatar e no Egito para prolongar a trégua humanitária temporária por mais dois dias, com as mesmas condições da trégua anterior", disse um membro do grupo palestino para a agência de notícias Reuters.

Representantes do Catar e dos Estados Unidos também confirmaram a prolongação do termo entre Hamas e Israel. O acordo prevê um cessar-fogo temporário de quatro dias, que começou na sexta-feira (24). O Hamas se comprometeu a libertar cerca de 50 reféns. Já Israel concordou em soltar 150 palestinos presos no país.

O Hamas havia libertado 58 reféns até a madrugada desta segunda-feira, enquanto Israel soltou 117 palestinos. O governo de Israel afirmou que poderia prolongar a trégua em um dia para cada 10 reféns adicionais libertados pelo Hamas.

No sábado (25), o jornal israelense Haaretz declarou que o Hamas encontrou de 10 a 20 reféns adicionais que podem ser soltos. Caso o cenário se concretize, a expectativa é que a trégua dure até quarta-feira (29).



No domingo (26) o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou que representantes norte-americanos e do Catar estão tentando prolongar a pausa pelo maior tempo possível.



"É o nosso objetivo manter esta pausa para além de amanhã (27) para que possamos continuar a ver mais reféns a sair e a enviar mais ajuda humanitária para aqueles que necessitam em Gaza”, disse Biden.

Israel já afirmou que a guerra não acabou e que retomará as operações militares assim que o prazo para a trégua terminar.