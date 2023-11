Segunda leva de reféns soltos pelo Hamas eleva tensões em troca de prisioneiros com Israel

O grupo terrorista Hamas liberou a segunda leva de reféns, incluindo 13 israelenses e quatro tailandeses, como parte do acordo de trégua após o ataque de 7 de outubro a Israel. Os reféns cruzaram a fronteira entre a Faixa de Gaza e Rafah, no Egito, em veículos da Cruz Vermelha, dirigindo-se para Kerem Shalom, kibutz no sul de Israel. Em contrapartida, Israel libertou 39 palestinos detidos antes do início do conflito.

O Exército local divulgou apenas os nomes dos reféns israelenses, incluindo crianças como Emily Hand, de 9 anos, anteriormente listada como vítima do ataque. Antes da libertação, terroristas do Hamas atrasaram o processo, alegando que Israel não cumpriu os termos do acordo de trégua. O atraso gerou muita tensão entre os reféns.

Segundo a Reuters, o Hamas adiou a libertação até que Israel permita a entrada de caminhões com ajuda humanitária no norte de Gaza. A primeira leva de 24 reféns foi solta na sexta-feira, durante o primeiro dia de trégua.