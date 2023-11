Soldados de Israel são orientados sobre como receber crianças reféns do Hamas; veja o protocolo

Após o acordo de trégua temporária, aumentam as expectativas para a libertação do primeiro grupo de reféns mantidos sob poder do grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza desde os ataques de 7 de outubro. Inicialmente, devem ser liberadas 13 mulheres e crianças, ainda nesta sexta-feira (24). Segundo o jornal New York Times, o governo de Israel publicou um protocolo com instruções sobre como soldados israelenses e outras autoridades devem receber as crianças.

Veja o que diz o protocolo

Conforme as orientações, os soldados, provavelmente os primeiros a acompanhar os reféns antes do retorno ao território israelense, devem se apresentar pelo nome.

Oferecer a mão ou pedir permissão para levantar uma criança com dificuldade de andar

Não responder às perguntas das crianças sobre o paradeiro dos pais que possam ter sido mortos ou permanecer em cativeiro.

Perguntas devem ser respondidas da seguinte forma: “Querido, sinto muito, não sei. Meu trabalho é levá-lo para um local seguro em Israel. Lá, pessoas que você conhece estarão esperando por você e responderão todas as suas perguntas".