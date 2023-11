Tanques militares de Israel saem de Gaza após início da trégua com Hamas para libertação de reféns

Começou na manhã desta sexta-feira (24) a trégua nos combates entre Israel e o Hamas, como parte do acordo para libertação dos reféns mantidos sob poder do grupo terrorista. Tanques militares e veículos blindados israelenses foram vistos deixando a Faixa de Gaza. Momentos antes do cessar-fogo, porém, foram reportadas explosões no território palestino.

A expectativa é de que os primeiros reféns - 13 pessoas, entre mulheres e crianças - comecem a ser liberados ainda nesta sexta-feira. O acordo firmado com intermédio do Catar, prevê a libertação de até 50 pessoas capturadas pelo Hamas nos ataques de 7 de setembro. Em troca, Israel vai libertar 150 presos palestinos e suspender os combates por quatro dias.

A trégua entrou em vigor às 7h, pelo horário local (2h, no horário de Brasília). De acordo com um porta-voz do governo de Israel, após esse horário, o Hamas lançou um foguete contra o país, violando os termos do acordo, mas nenhum estrago foi reportado.

Antes do início do cessar-fogo, as Forças de Defesa de Israel anunciaram que fizeram uma operação para explodir uma rota de túneis na região do Hospital Al-Shifa, o maior de Gaza.