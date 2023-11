Reféns não serão liberados antes de sexta-feira, afirma Israel

De acordo com informações do governo de Israel, a libertação de um grupo de 50 reféns, negociada em acordo de cessar-fogo temporário em Gaza, não vai acontecer antes desta sexta-feira (24). O anúncio vai contra as previsões anteriores de que as pessoas capturadas pelo Hamas começariam a ser liberadas já nesta quinta-feira (23).

O presidente do Conselho de Segurança Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, confirmou a informação sobre a liberação na noite desta quarta (22). “[A libertação] vai começar conforme o acordo original entre as partes, e não antes da sexta-feira”, disse o representante. Anteriormente, um líder do Hamas chegou a afirmar que o acordo passaria a ter efeito a partir da quinta-feira, às 10h.

No entanto, a expectativa para o início do cessar-fogo temporário, negociado entre Israel e o grupo terrorista Hamas, permanece para esta quinta-feira, às 10h (horário local), conforme informações da agência Al Jazeera.

Tratativas

O governo israelense anunciou, na madrugada desta quarta-feira (22), que firmou um acordo com o Hamas para a libertação de um grupo de 50 reféns. Em troca da libertação de parte dos reféns capturados em Israel, o acerto prevê que o governo israelense liberte prisioneiros palestinos e promova uma pausa humanitária na Faixa de Gaza. O Catar foi o mediador da negociação.

A decisão israelita de concordar com o acerto com o Hamas acontece em um momento em que o país é pressionado para atuar em favor da libertação dos reféns. Na última semana, familiares das pessoas que são mantidas reféns iniciaram manifestações para demandar medidas de Benjamin Netanyahu.

O acordo foi informado após uma série de reuniões governamentais na noite desta terça (21). O primeiro-ministro chegou a consultar, durante a negociação, o Gabinete de Guerra e o Gabinete de Segurança. Ele participou ainda de reunião com o governo para tratar do assunto.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo, sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)