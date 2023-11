Israel divulga nomes dos 300 presos palestinos que serão soltos em troca de reféns do Hamas

Como parte do acordo para libertação de reféns do Hamas detidos em Gaza, foi divulgada nesta quarta-feira (22), pelo Ministério da Justiça de Israel, uma lista com nomes de 300 prisioneiros palestinos que deverão ser soltos. Inicialmente, o acordo prevê a libertação de reféns em troca de 150 mulheres e crianças palestinas detidas em prisões israelenses. Porém, o governo de Israel resolveu divulgar 300 nomes para oferecer a possibilidade de uma segunda fase de negociação.

VEJA MAIS

Pelo que foi acertado neste primeiro momento, 150 prisioneiros palestinos devem ser soltos em troca de 50 reféns e uma pausa de quatro dias no combate. Uma possível segunda fase do acordo também garantiria a libertação de mais 150 presos e quatro dias de pausa nos ataques, com a libertação de menos 10 raptados israelenses pelo Hamas por dia, segundo o Secretariado do Gabinete de Israel.

Com a publicação da lista de nomes na manhã desta quarta-feira, começa a contagem regressiva de 24 horas para apresentação de petições legais contra a libertação de prisioneiros palestinos ao Supremo Tribunal de Israel, mas ainda não ficou claro se quaisquer objeções legais serão apresentadas ou se, nesse caso específico, o Supremo Tribunal concordaria em ouvi-las.