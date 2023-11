Rebeldes do Iêmen sequestram navio cargueiro de Israel e fazem 25 tripulantes reféns

Um navio cargueiro ligado a Israel foi sequestrado por rebeldes houthis do Iêmen, neste domingo (19), aumentando as tensões regionais em meio a guerra entre Forças de Defesa israelenses e o grupo terrorista Hamas. Segundo a agência de notícias The Associated Pres, a embarcação foi apreendida pelos rebeldes em uma importante rota marítima do Mar Vermelho.

Os 25 tripulantes do navio foram feitos reféns pelo grupo, apoiado pelo Irã.

De acordo com os houthis, a ação foi realizada por causa da conexão com Israel. Ele afirmam que continuarão atacando embarcações em águas internacionais ligadas ou de propriedade de Israel até que o país encerre a campanha contra o grupo terrorista Hamas, que governa a Faixa de Gaza.

"Todos os navios pertencentes ou negociando com o inimigo israelense se tornarão alvos legítimos", ameaçou os houthis.