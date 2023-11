Exército israelense publica vídeos que mostram reféns em hospital de Gaza

O Exército de Israel publicou, neste domingo (19), imagens que garante terem sido gravadas pela câmeras de vigilância do hospital Al Shifa em Gaza e que mostram como muitos reféns teriam sido levados ao complexo após seu sequestro em 7 de outubro. Exército israelense também afirma ter descoberto um túnel subterrâneo de 55 metros no complexo hospitalar.

"Estas descobertas provam que a organização terrorista Hamas utilizou o complexo hospitalar de Al Shifa como infraestrutura terrorista no dia do massacre", afirmam o Exército e os serviços de inteligência israelenses em comunicado.

O exército israelense também afirma que as tropas procuram desde quarta-feira uma base militar do Hamas. “As Forças de Defesa de Israel expuseram um túnel terrorista de 55 metros de comprimento, 10 metros de profundidade abaixo do complexo hospitalar de Shifa”, disse um comunicado do exército.

Segundo os militares, o túnel passava por baixo do hospital e terminava em uma porta blindada. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), dezenas de pacientes ainda se encontram neste complexo hospitalar, o maior da Faixa de Gaza.