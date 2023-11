Bebês prematuros evacuados de hospital de Gaza chegam ao Egito em meio a bombardeios

Vinte e oito bebês prematuros foram evacuados da Faixa de Gaza para o Egito devido à situação precária das estruturas sanitárias e aos constantes bombardeios. O Hospital Indonésio, um dos principais da região, foi atingido nesta segunda-feira (20) durante os confrontos entre o movimento islamista palestino Hamas e Israel.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou que os 28 bebês foram retirados do Hospital Al Shifa, o maior em Gaza. Inicialmente, o veículo estatal egípcio Al Qahera News havia anunciado um número um pouco maior. A OMS alertou que "onze deles estão em estado crítico", todos enfrentando "infecções graves".

Em Gaza, o porta-voz do Ministério da Saúde do Hamas, Ashraf al Qidreh, relatou que pelo menos "12 pacientes e familiares" perderam a vida em um ataque ao Hospital Indonésio, que está "cercado" pelas tropas israelenses. Com aproximadamente "700 pacientes e pessoal sanitário" no local, localizado nas proximidades do campo de refugiados de Jabaliya, há preocupações de que a situação se repita ao do Hospital Al Shifa, onde Israel ordenou evacuações.

O exército israelense anunciou a expansão dos combates para "novos bairros da Faixa de Gaza" no domingo. A ofensiva aérea e terrestre já causou cerca de 13.300 mortes, incluindo milhares de crianças, conforme um novo balanço do movimento islamista Hamas, que controla o território palestino.

A guerra teve início em 7 de outubro, após um ataque do Hamas a Israel, resultando em aproximadamente 1.200 mortes e o sequestro de outras 240 pessoas, de acordo com informações do movimento islamista.