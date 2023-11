Israel e Hamas fecham acordo para pausa no combate e troca de libertação de 50 reféns

Nesta terça-feira (21), Israel e Hamas fecharam um acordo para libertar 50 reféns em troca de uma pausa no combate. As informações foram divulgadas pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

Segundo o governo de Israel, mulheres e crianças feitas reféns pelo grupo terrorista serão liberadas em um intervalo de quatro dias. Durante este período, o conflito estará em pausa. As negociações vinham sendo feitas desde o início da guerra secretamente. Também nesta terça-feira, fontes dos Estados Unidos confirmaram a existência de conversas, reveladas na semana passada por uma reportagem do jornal "The Washington Post".

Segundo o governo dos EUA, o Hamas afirma que o cessar-fogo é necessário até mesmo para que eles possam localizar os reféns e escolher quais serão os libertados. O presidente dos EUA, Joe Biden, disse nesta manhã estar "perto" de um acordo para a libertação de reféns. Fontes oficiais de Israel também confirmaram a existência das negociações nos últimos dias, e, nesta manhã, a imprensa israelense disse que seria questão de horas para o acordo.

O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, disse no começo desta terça-feira que o acordo de trégua estava prestes a ser assinado. Haniyeh tinha dito isso em uma postagem no Telegram. Uma outra autoridade do Hamas falou a mesma coisa para a rede Al Jazeera.