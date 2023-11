Chefe do Hamas diz que está perto de um acordo de trégua; Israel não comenta declaração

O chefe do grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, afirmou que está perto de um acordo de trégua na guerra com Israel. Porém, o governo israelense ainda não se manifestou sobre as declarações de Haniyeh, dadas nesta terça-feira (21), em uma postagem no Telegram. "Estamos perto de alcançar um acordo para uma trégua", disse o líder o grupo terrorista, que há três anos vive em Doha, no Catar e, portanto, não está na Faixa de Gaza, epicentro da guerra.

VEJA MAIS

O Hamas possui uma espécie de órgão deliberativo, com 15 membros responsáveis por escolher quem é o líder máximo. Ismail Haniyeh comanda o grupo terrorista desde 2017. Um oficial do grupo informou à rede Al Jazeera que as negociações envolvem uma trégua temporária para organizar a entrada de ajuda na Faixa de Gaza e um acordo de troca de reféns e prisioneiros.

Intensas negociações estão sendo mediadas pelo Catar, onde o Hamas tem um escritório político e Haniyeh está baseado. Conforme informações dadas pelo primeiro-ministro do Catar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, no domingo (19), um acordo para libertar alguns dos reféns em troca de um cessar-fogo temporário depende de questões práticas "menores".

Na segunda-feira (20), o presidente americano, Joe Biden, disse acreditar que um acordo para libertar os reféns estava próximo.