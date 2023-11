Israel anuncia ter encontrado armas em escola na Faixa de Gaza; membros do Hamas foram mortos

As Forças de Defesa de Israel anunciaram, nesta sexta-feira (17), novos avanços na guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza. Segundo os militares, membros do grupo terrorista que estavam escondidos dentro de uma escola foram mortos. No local, as tropas israelenses encontraram armas.

Os militares de Israel também teriam assumido o controle de um reduto do grupo terrorista Jihad Islâmica no norte da Faixa de Gaza, nesta sexta. Além de abrigar escritórios de altos cargos do grupo, o local era usado para fabricação de armas. No reduto, foram encontrados foguetes potentes, drones militares e outras armas O local foi bombardeado.

Os israelenses já haviam anunciado a descoberta de um túnel e veículo com armamentos dentro das dependências do complexo hospitalar Al-Shifa, também no norte de Gaza. No carro havia fuzis AK-47s, lançadores de granadas (RPGs), rifles de precisão (Snipers), granadas e outros tipos de explosivos, que seriam usados pelo Hamas.

Segundo as Forças de Defesa de Israel, o sistema militar que funciona no norte da Faixa de Gaza está perto de ser desmantelado.