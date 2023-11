Casa do chefe do Hamas é bombardeada pelas Forças de Defesa de Israel

A residência do chefe do Hamas, Ismail Haniyek, foi bombardeada na madrugada desta quinta-feira (16) por caças das Forças de Defesa de Israel. Segundo militares israelenses, o local era usado como ponto de encontro de líderes do grupo terrorista, onde eles dirigiam ataques contra civis e tropas de Israel. Ainda não há confirmação de mortos ou feridos.

VEJA MAIS

Líder do Hamas desde 2027, Haniyeh mora há três anos em Doha, no Catar. Após o ataque sangrento de 7 de outubro, quando membros do grupo terrorista invadiram o território israelense, matando cerca de 1.400 pessoas, ele argumentou que a ofensiva foi motivada pelo bloqueio das fronteiras de Gaza e a normalização das relações de Israel com os países árabes.

O chefe do Hamas é escolhido por uma espécie de órgão deliberativo, que conta com 15 membros.