Conselho de Segurança da ONU aprova resolução para conflito entre Israel e Hamas

A resolução apresentada por Malta ao Conselho de Segurança da ONU nesta quarta-feira (15) em relação ao conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas foi aprovada. O texto inclui medidas como a proteção de crianças no conflito iniciado em 7 de outubro, pausas humanitárias para o estabelecimento de corredores em Gaza e a liberação de reféns mantidos pelo Hamas.

O projeto de resolução exige uma pausa imediata na guerra para a criação de corredores humanitários em toda a Faixa de Gaza, permitindo o acesso completo de agências da ONU e organizações humanitárias. O documento não condena Israel nem classifica como "atos terroristas" os ataques do Hamas em outubro.

VEJA MAIS

A votação registrou 12 votos a favor, nenhum contra e 3 abstenções (Estados Unidos, Reino Unido e Rússia). Antes da votação, Vanessa Frazier, representante permanente de Malta na ONU, destacou as consequências devastadoras do conflito para os civis.

A Rússia criticou a resolução como "desequilibrada". A votação ocorreu no mesmo dia em que forças israelenses realizaram uma operação militar no maior hospital de Gaza, alegando a presença de membros do Hamas.

Objetivo é garantir serviços essenciais

A pausa humanitária proposta deverá permanecer ativa o suficiente para permitir a chegada de ajuda, especialmente para crianças. O objetivo é garantir o fornecimento contínuo de bens essenciais e serviços, reparos emergenciais em infraestruturas e evacuação médica de crianças doentes.

O texto também insta à libertação de todos os reféns, com ênfase em crianças, e pede que as partes do conflito evitem privar a população de Gaza de serviços básicos e assistência humanitária essencial à sobrevivência. A resolução reafirma a obrigação de todas as partes de cumprir as leis internacionais, especialmente no que diz respeito à proteção de crianças.