Israel realiza operação no maior hospital de Gaza; OMS diz que perdeu contato com médicos

Militares israelenses estão realizando uma operação no Hospital Al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza. De acordo com as Forças de Defesa de Israel, suprimentos e equipamentos, como incubadoras e comida para bebês, foram enviados à unidade de saúde, por meio de tanques militares.

"As nossas forças estão no terreno em Gaza, entregando ajuda humanitária ao Hospital Shifa. O objectivo é continuar a operação precisa e direcionada contra o Hamas, uma organização terrorista que se esconde atrás de civis. O Hamas utiliza o hospital Shifa e os hospitais em Gaza como centros de comando terrorista, colocando em perigo civis inocentes. A nossa guerra é com o Hamas, não com o povo de Gaza", afirmou o governo israelense, em sua página oficial na plataforma X (antigo Twitter).

O Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, afirmou em entrevista à rede de TV Al Jazeera que tiros e explosões foram ouvidos no complexo médico. Foi divulgada também a informação de que militares israelenses estavam vasculhando um porão.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstrou preocupação com a situação no hospital. De acordo com Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da entidade, a OMS perdeu contato com os médicos que trabalham no local.

"Perdemos novamente o contato com o pessoal de saúde do hospital. Estamos extremamente preocupados com a segurança deles e de seus pacientes", disse Tedros, em suas redes sociais.