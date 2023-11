Lula acusa Israel de atacar locais com crianças na Faixa de Gaza sem 'critério'

Durante um evento no Palácio do Planalto sobre a atualização da Lei de Cotas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou Israel de "matar inocentes sem nenhum critério" em ataques na Faixa de Gaza. Lula comparou a resposta de Israel ao ato de terrorismo do Hamas. "Depois do ato de terrorismo do Hamas, a solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi o ato do Hamas, porque eles estão matando inocentes sem nenhum critério", afirmou Lula

O presidente expressou preocupação com a estratégia israelense de lançar bombas em áreas com crianças e hospitais, alegando que não há justificativa para isso, mesmo sob a alegação de presença de terroristas. Lula destacou a necessidade de priorizar a segurança de mulheres e crianças e, posteriormente, lidar com os demais aspectos do conflito.

Ele enfatizou que o número de mulheres e crianças mortas é inédito para um conflito dessa natureza. Desde o ataque do Hamas em 7 de outubro em território israelense, que resultou na morte de cerca de 1.200 pessoas, Israel tem respondido com uma contraofensiva na Faixa de Gaza, com um saldo de mais de 11.200 mortos, segundo o grupo islamita.