Ministro da Defesa de Israel afirma que o Hamas perdeu o controle da Faixa de Gaza

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou nesta segunda-feira (13) que o movimento islamista palestino Hamas "perdeu o controle" da Faixa de Gaza, território sob seu domínio há 16 anos. A região tem sido alvo de uma intensa operação militar israelense.

Yoav Gallant afirmou, em um vídeo veiculado pelas principais redes de televisão israelenses, que o Hamas não controla mais Gaza, indicando que os terroristas estão se retirando para o sul e os civis estão saqueando as bases do movimento. O ministro, no entanto, não apresentou evidências para respaldar suas alegações.

Desde o ataque realizado pelo Hamas em 7 de outubro, Israel vem realizando bombardeios contínuos na Faixa de Gaza. Além disso, suas tropas têm avançado por terra no norte da região desde o final de outubro. Os combates mais intensos ocorrem atualmente na Cidade de Gaza, onde ainda há dezenas de milhares de civis.

De acordo com fontes militares israelenses citadas por diversos meios de comunicação nesta segunda-feira, o Hamas contava com cerca de 30.000 combatentes na Faixa de Gaza antes do ataque em 7 de outubro, distribuídos em cinco brigadas regionais, 24 batalhões e aproximadamente 140 companhias. Essas fontes indicam que os batalhões do Hamas no norte da Faixa sofreram "golpes importantes" nas últimas semanas, resultando em dificuldades para organizar ataques devido às numerosas baixas registradas.