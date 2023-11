Saiba quem é o músico preso no RJ suspeito de ser recrutador do Hezbollah

A Polícia Federal prendeu, neste domingo (12), no Rio de Janeiro, outro suspeito apontado como recrutador do grupo terrorista libanês Hezbollah. Michael Messias é músico e admitiu em depoimento que esteve duas vezes no Líbano, mas alegou que foi procurado para fazer apresentações de pagode no país. Segundo ele, as viagens foram pagas pelo sírio naturalizado brasileiro Mohamad Khir Abdulmajid, principal alvo da investigação sobre possível ameaça terrorista no Brasil e que é procurado pela Interpol.

Michael teve a prisão temporária de 30 dias decretada pela Justiça. Ele nega ter envolvimento com o Hezbollah ou recebido proposta para colaborar com ataques terroristas no Brasil.

Michael Messias é investigado pela PF, mas nega envolvimento com Hezbollah (Reprodução / Via G1 RJ)

As investigações fazem parte da operação Trapiche, que apura a possível atuação do Hezbollah no recrutamento de brasileiros para atos preparatórios de terrorismo. Na última quarta-feira (8), foram cumpridos em território nacional dois mandados de prisão e onze de busca e apreensão.

Dois suspeitos que estariam no Líbano tiveram seus nomes incluídos na difusão vermelha da Interpol, o canal de foragidos da polícia internacional, entre eles Mohamad Khir Abdulmajid.