PF prende suspeitos de planejar atos terroristas no Brasil; alvos teriam ligação com grupo Hezbollah

A Polícia Federal realizou, na manhã desta quarta-feira (8) uma operação contra suspeitos de planejar atos de terrorismo no Brasil. A ação também busca obter provas de possível recrutamento de brasileiros para a prática de atos extremistas no país. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão em três estados: Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal.

Além disso, dois mandados de prisão foram expedidos contra descendentes de libaneses que estão no Líbano. Esses suspeitos estão na chamada "Difusão Vermelha" da Interpol, ferramenta de cooperação policial internacional. Segundo apuração da TV Globo, os alvos da operação têm ligação com o grupo terrorista Hezbollah.

Veja o balanço da ação, divulgado pela PF:

Minas Gerais: 7 mandados de busca e apreensão cumpridos

Distrito Federal: 3 mandados de busca e apreensão cumpridos

São Paulo: 1 mandado de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária cumpridos

A Polícia Federal ressalta que os crimes previstos na Lei de Terrorismo são equiparados a hediondos, considerados inafiançáveis, insuscetíveis de graça, anistia ou indulto. O cumprimento da pena nesses casos se dá inicialmente em regime fechado, independentemente de trânsito em julgado da condenação.

"Os recrutadores e os recrutados devem responder pelos crimes de constituir ou integrar organização terrorista e de realizar atos preparatórios de terrorismo, cujas penas máximas, se somadas, chegam a 15 anos e 6 meses de reclusão", informou a PF.