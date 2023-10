Hezbollah convoca 'dia da ira' em reação a controverso bombardeio de hospital na Faixa de Gaza

O grupo libanês Hezbollah convocou um "dia da ira", para esta quarta-feira (18), em condenação ao bombardeio de um hospital na Faixa de Gaza, que resultou em centenas de mortes e foi atribuído inicialmente a Israel. O Hezbollah, que é aliado do movimento islamita palestino Hamas, emitiu um comunicado denunciando o incidente como um "massacre" e um "crime brutal".

O ataque, atribuído pelo Hamas a Israel, ocorreu nesta terça-feira (17) e resultou na morte de pelo menos 200 pessoas no hospital de Gaza. Algumas fontes falam em 500 pessoas. No entanto, há diferentes versões sobre a autoria do ataque: o Ministério da Saúde da Palestina afirma que as Forças de Defesa de Israel foram responsáveis pelo bombardeio, enquanto as Forças de Defesa de Israel negaram ter hospitais como alvos e atribuíram a responsabilidade pelo ataque à Jihad Islâmica Palestina (JIP).