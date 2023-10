O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, relatou que um ataque atingiu o hospital Ahli Arab na cidade de Gaza, na Faixa de Gaza, resultando na morte de 500 pessoas. No entanto, as Forças de Defesa de Israel afirmaram que hospitais não estão entre seus alvos e atribuíram a responsabilidade pelo ataque à Jihad Islâmica Palestina (JIP).

De acordo com os israelenses, o hospital foi atingido quando um foguete disparado da Faixa de Gaza em direção a Israel passou nas proximidades do edifício. As informações de inteligência apontam a JIP, um grupo terrorista com ligações ao Hamas, como responsável pelo lançamento malsucedido que atingiu o hospital.

A Jihad Islâmica Palestina é considerada um grupo terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia e Israel. Fundada na década de 1980 no Egito por estudantes universitários de Gaza, o grupo se envolveu em ataques suicidas e terroristas, além de não reconhecer a existência do Estado de Israel. Recentemente, a JIP se uniu à ação do Hamas em conflitos na região. O ataque ao hospital gerou alegações conflitantes sobre a autoria e as circunstâncias que levaram à tragédia.