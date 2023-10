Chefes do Hamas, Hezbollah e Jihad Islâmica se reúnem no Líbano

Chefes dos grupos terroristas Hamas, Hezbollah e Jihad Islâmica se reuniram em Beirute, no Líbano, segundo o canal libanês Al-Manar. Uma emissora controlada pelo Hezbollah sugeriu uma aliança entre os três grupos, afirmando que o encontro serviu para avaliar o que pode ser feito para “alcançar uma verdadeira vitória para a resistência” em Gaza, que vem sendo alvo de ataques das forças israelenses.

VEJA MAIS

Participaram a reunião Hassan Nasrallah, chefe do Hezbollah, Saleh al-Arouri, vice-líder do Hamas, e Ziad Al-Nakhala, chefe da Jihad Islâmica.

A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada após o ataque do grupo terrorista em território israelense no dia 7 de outubro e há uma preocupação da escalada do conflito no Oriente Médio.

Forças de Defesa de Israel atingiram bases militares da Síria, na madrugada desta quarta-feira (25), 19º dia de guerra. Militares israelenses também entraram em confronto com palestinos armados na Cisjordânia.