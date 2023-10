Chanceler de Israel nega que estejam atacando alvos civis em Gaza

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, negou nesta terça-feira (24) que Israel esteja atacando alvos civis em Gaza. A declaração veio no mesmo dia em que o Conselho de Segurança da ONU se reuniu em mais uma tentativa de encontrar uma solução para o conflito que já dura 18 dias. Segundo Eli, Israel está agindo confirme direito internacional.

"Damos ajuda humanitária, água, alimentos e medicamentos. Nunca visamos pessoas”, disse o chanceler israelense à agência de notícias estatal Anadolu, da Turquia. “Nossos alvos são apenas os terroristas do Hamas”, frisou.

Na reunião do Conselho de Segurança da ONU, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que pausas humanitárias devem ser consideradas, com o objetivo de retirar civis da Faixa de Gaza, alvo de bombardeios constantes de Israel desde o início do conflito.

Segundo números atualizados, mais de 6 mil pessoas – entre israelenses e palestinos – morreram na guerra entre Israel e Hamas, a maioria deles palestinos. Segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, mais de 5 mil cidadãos da Palestina foram vítimas fatais dos bombardeios na região, dos quais 62% são crianças e mulheres. Já as baixas israelenses giram em torno de 1,4 mil.