Interpol é acionada para prender brasileiros no Líbano que planejavam atos terroristas no Brasil

Uma ordem de prisão contra dois brasileiros que estão no Líbano foi emitida por suposto envolvimento deles com o planejamento de atos de terrorismo no Brasil. Os suspeitos têm dupla nacionalidade - brasileira e libanesa - e Interpol já foi acionada para cumprimento da medida.

As investigações começaram após os governos de Israel e dos Estados Unidos enviarem informações de inteligência ao Brasil, que resultaram na operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (8). Além dessas duas ordens comunicadas à Interpol, outros dois mandados de prisão e 11 de busca e apreensão foram cumpridos em território brasileiro.

Conforme o alerta enviado à divisão antiterrorismo da PF em Brasília, cidadãos do país estariam sendo aliciados e contratados por comandantes do grupo terrorista Hezbollah no Líbano, para promover ataques em território nacional. Muitos recrutados têm passagem criminal. Alguns, inclusive, viajaram recentemente a Beirute para encontros com o Hezbollah. Nesses encontros, foram discutidos valores pela colaboração com o grupo terrorista, lista de endereços a serem atacados e o recrutamento de executores.

Dos dois brasileiros presos no pais, um foi detido na noite de terça (7) desembarcando no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) e o outro nesta quarta-feira (8), chegava de Santa Catarina. Os mandados são de prisão temporária, válidos por 30 dias.